Жодна держава на сьогодні не є повністю вільною від корупції.
Дивися повний текст Зеленський: Україна вже живе за стандартами ЄС.
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 11:50
Зеленський: Україна вже живе за стандартами ЄС
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський: Україна вже живе за стандартами ЄС.
Додано: П'ят 20 сер, 2021 11:50
чуть не споткнулся об яму, пока читал эту новость. зе ленский давно пересматривал видосик как не имеющая аналогов набу бегает за сбу?
Додано: П'ят 20 сер, 2021 12:19
мільярд дерев, великий флот до 2035, тепер майже члени ЄС та НАТО. йому в наркодиспансер треба
Додано: П'ят 20 сер, 2021 12:58
alik, так ведь он и не соврал - эти органы не имеют аналогов по неэффективности )))
Додано: П'ят 20 сер, 2021 14:32
Додано: П'ят 20 сер, 2021 14:33
Вот же убожество...Это надо такое родить-почти члены ЕС,почти беременны...Расскажи это пенсионерам,получающим 2000 гривен,а таких немало.
Додано: П'ят 20 сер, 2021 14:35
Re: Зеленський: Україна вже живе за стандартами ЄС
Я якось підзабув що зе - кловун, але дякую, шо нагадав )))
Додано: П'ят 20 сер, 2021 17:09
"Он добавил, что в стране есть несколько антикоррупционных органов".
Всі ці ограни успішно вливаються в загальну корупційну систему.
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