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Зеленський: Україна вже
живе за стандартами ЄС

Зеленський: Україна вже живе за стандартами ЄС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 11:50

Зеленський: Україна вже живе за стандартами ЄС

Пропонуємо до обговорення:
Жодна держава на сьогодні не є повністю вільною від корупції.

Дивися повний текст Зеленський: Україна вже живе за стандартами ЄС.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 11:50

чуть не споткнулся об яму, пока читал эту новость. зе ленский давно пересматривал видосик как не имеющая аналогов набу бегает за сбу?
alik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 12:19

мільярд дерев, великий флот до 2035, тепер майже члени ЄС та НАТО. йому в наркодиспансер треба
kyiv7777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 12:58

alik, так ведь он и не соврал - эти органы не имеют аналогов по неэффективности )))
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 14:20

alik .. что они там ОПе курят....:) :roll: :roll:
Марта
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 14:32

  kyiv7777 написав:мільярд дерев, великий флот до 2035, тепер майже члени ЄС та НАТО. йому в наркодиспансер треба

Те що він наркоман було усім очевидно під час виборів. Коли ГРУ йому фальсифікувало аналізи. Але мудрий український нарід це не зупинило.
akido
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 14:33

Вот же убожество...Это надо такое родить-почти члены ЕС,почти беременны...Расскажи это пенсионерам,получающим 2000 гривен,а таких немало.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 14:35

Re: Зеленський: Україна вже живе за стандартами ЄС

Я якось підзабув що зе - кловун, але дякую, шо нагадав )))
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 17:09

"Он добавил, что в стране есть несколько антикоррупционных органов".

Всі ці ограни успішно вливаються в загальну корупційну систему.
egorlova987
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