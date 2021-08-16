Державна служба зайнятості (ДСЗ) має удосконалити свою роботу та зменшити дисбаланс між потребами безробітних та вакансіями.
Дивися повний текст Державі можна зекономити мільйони, якщо шукати менеджмент через службу зайнятості – Мінекономіки.
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 12:52
Державі можна зекономити мільйони, якщо шукати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Державі можна зекономити мільйони, якщо шукати менеджмент через службу зайнятості – Мінекономіки.
Додано: П'ят 20 сер, 2021 12:52
Ржачно :-)))
Человек наверное никогда ногой в службе зайтюнятости не был и не общался с этими шикарными кадрами которые проводят работу.
Единственный способ реформировать эту службу это уничтожение под ноль и создание национального рекрутингового агенства которое в том числе и будет на платной основе предоставлять услуги
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