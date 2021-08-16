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Державі можна зекономити
мільйони, якщо шукати...

Державі можна зекономити мільйони, якщо шукати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 12:52

Державі можна зекономити мільйони, якщо шукати...

Пропонуємо до обговорення:
Державна служба зайнятості (ДСЗ) має удосконалити свою роботу та зменшити дисбаланс між потребами безробітних та вакансіями.

Дивися повний текст Державі можна зекономити мільйони, якщо шукати менеджмент через службу зайнятості – Мінекономіки.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 12:52

Ржачно :-)))
Человек наверное никогда ногой в службе зайтюнятости не был и не общался с этими шикарными кадрами которые проводят работу.
Единственный способ реформировать эту службу это уничтожение под ноль и создание национального рекрутингового агенства которое в том числе и будет на платной основе предоставлять услуги
dotster
 
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