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АМКУ дозволив казахам купити
український платіжний...

АМКУ дозволив казахам купити український платіжний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 19:21

АМКУ дозволив казахам купити український платіжний...

Пропонуємо до обговорення:
Антимонопольний комітет України надав дозвіл "Kaspi Pay" (Казахстан) на придбання акцій кіпрської компанії Budus Investments Limited, якій в Україні належить ТОВ "Портмоне онлайн".

Дивися повний текст АМКУ дозволив казахам купити український платіжний сервіс Portmone.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 19:21

А АМКУ не хочет спросить у нашего топливного рынка почему у нас автогаз стоит в полтора раза дороже чем 95 бензин в том же Казахстане???Достали уже своей бесконечной дорогой в Европу.....
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Модератори: Ірина_, Модератор

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