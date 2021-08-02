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Почати будівництво Великої кільцевої навколо Києва...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 21 сер, 2021 02:18
Пропонуємо до обговорення:
На Київщині готуються до початку будівництва Великої кільцевої дороги навколо столиці. Йдеться про роботи на ділянці протяжністю 18 км від дороги Київ-Ковель-Яготин до дороги Київ-Чоп.
Дивися повний текст Почати будівництво Великої кільцевої навколо Києва обіцяють за декілька місяців
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R2
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Додано: Суб 21 сер, 2021 02:18
А когда построят большую дорогу через весь Киев? Или хотя бы в метро купят пару новых вагонов.. а то эти слегка запылились им уже почти 100 500 лет. Едешь такой шум как на аэродроме. Как-будто мотоциклист глухой рядом проехал. Чуть барабанные перепонки не выпадают... кстати никто не проверял у киевлян вообще слух нормальный?
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softfavorite
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Додано: Суб 21 сер, 2021 08:14
softfavorite написав:
А когда построят большую дорогу через весь Киев? Или хотя бы в метро купят пару новых вагонов.. а то эти слегка запылились им уже почти 100 500 лет. Едешь такой шум как на аэродроме. Как-будто мотоциклист глухой рядом проехал. Чуть барабанные перепонки не выпадают... кстати никто не проверял у киевлян вообще слух нормальный?
А это задача кличковской власти, но я смотрю решения дорожных проблем от них не будет, за все время ни одной новой развязки.
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unicdima
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