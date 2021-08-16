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Людство відмовиться від
смартфонів через десять років

Людство відмовиться від смартфонів через десять років
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 22 сер, 2021 11:06

Людство відмовиться від смартфонів через десять років

Пропонуємо до обговорення:
Директор по цифровим продуктам групи Veon Джордж Хелд передбачив людству відмову від смартфонів через десять років.

Дивися повний текст Людство відмовиться від смартфонів через десять років.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 22 сер, 2021 11:07

Для этого нужно как минимум наличие стенки - в автобусе, в метро, на площади при скоплении народа, в поле.
RomanTik
 
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