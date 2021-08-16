Директор по цифровим продуктам групи Veon Джордж Хелд передбачив людству відмову від смартфонів через десять років.
Дивися повний текст Людство відмовиться від смартфонів через десять років.
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Додано: Нед 22 сер, 2021 11:06
Людство відмовиться від смартфонів через десять років
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Людство відмовиться від смартфонів через десять років.
Додано: Нед 22 сер, 2021 11:07
Для этого нужно как минимум наличие стенки - в автобусе, в метро, на площади при скоплении народа, в поле.
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