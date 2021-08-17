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Більше ніж половина українців не хочуть працювати за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 22 сер, 2021 18:08
Пропонуємо до обговорення:
Опитування українців показало, що 65% з них не бажають їхати на заробітки за кордон.
Дивися повний текст Більше ніж половина українців не хочуть працювати за кордоном (опитування)
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Додано: Нед 22 сер, 2021 18:08
Не адекватный опрос, не спрашивать тех кто уехал и за 60 и тд
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smatros
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