RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Як накопичувати, відкладати
та економити: 5 ефективних...

Як накопичувати, відкладати та економити: 5 ефективних...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 17:53

Як накопичувати, відкладати та економити: 5 ефективних...

Пропонуємо до обговорення:
Відсутність чіткої мети та контролю, дисбаланс у витратах і доходах,

Дивися повний текст Як накопичувати, відкладати та економити: 5 ефективних методів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95079
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 17:53

Для освоения этих методик нужно получать достойную зарплату.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2401
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 610 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 18:45

Re: Як накопичувати, відкладати та економити: 5 ефективних..

При з/п менее 10000 никакие методы не помогут
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6800
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 602 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як економити на платіжках до 50%? В уряді дали пораду 1, 2
R2 » Нед 24 січ, 2021 14:53
16 1490
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 січ, 2021 12:52
_hunter
Як правильно економити гроші: українцям дали прості поради 1, 2
R2 » Нед 10 січ, 2021 09:12
10 3009
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 січ, 2021 08:57
Amid
Регулярні платежі від monobank або як економити час
R2 » Чет 24 гру, 2020 19:43
3 553
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 гру, 2020 20:32
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.