Відсутність чіткої мети та контролю, дисбаланс у витратах і доходах,
Дивися повний текст Як накопичувати, відкладати та економити: 5 ефективних методів.
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Додано: Вів 24 сер, 2021 17:53
Як накопичувати, відкладати та економити: 5 ефективних...
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Дивися повний текст Як накопичувати, відкладати та економити: 5 ефективних методів.
Додано: Вів 24 сер, 2021 18:45
Re: Як накопичувати, відкладати та економити: 5 ефективних..
При з/п менее 10000 никакие методы не помогут
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