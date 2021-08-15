Верховна Рада України на позачерговій сесії парламенту 24 серпня прийняла за основу законопроєкт про великий Державний Герб України.
Дивися повний текст Верховна Рада підтримала законопроєкт про великий Державний Герб України.
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Додано: Вів 24 сер, 2021 18:19
Верховна Рада підтримала законопроєкт про великий...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Верховна Рада підтримала законопроєкт про великий Державний Герб України.
Додано: Вів 24 сер, 2021 18:19
ну нічого, прибирати за вами, зелені шмарклі, треба буде довго, але що вже тут робити... А вам це все ще гикнеться
Додано: Вів 24 сер, 2021 18:26
Re: Верховна Рада підтримала законопроєкт про великий...
Чего так пессимистично?
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