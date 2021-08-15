Верховна Рада України на позачерговій сесії парламенту 24 серпня прийняла за основу законопроєкт про великий Державний Герб України.
Дивися повний текст Верховна Рада підтримала законопроєкт про великий Державний Герб України.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 сер, 2021 18:19
Верховна Рада підтримала законопроєкт про великий...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Верховна Рада підтримала законопроєкт про великий Державний Герб України.
Додано: Вів 24 сер, 2021 18:19
ну нічого, прибирати за вами, зелені шмарклі, треба буде довго, але що вже тут робити... А вам це все ще гикнеться
Додано: Вів 24 сер, 2021 18:26
Re: Верховна Рада підтримала законопроєкт про великий...
Чего так пессимистично?
Додано: Вів 24 сер, 2021 19:42
Додано: Вів 24 сер, 2021 21:10
В країні вже вирішено всі проблеми. Дві останні проблеми України, які залишилися - це великий Герб і прив'язка номерів телефонів до паспорта.
Додано: Вів 24 сер, 2021 21:35
Re: Верховна Рада підтримала законопроєкт про великий...
Із зарплатою вчителям не вийшло, дерева теж не посадили, аеропорти не збудували ...
А так хочеться хоча б якихось перемог.
Ось і протягнули через слуг чергову забаганку ...
Додано: Вів 24 сер, 2021 23:48
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 27 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|