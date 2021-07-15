RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
За законом про «інвестнянь»
планують залучати за рік по...

За законом про «інвестнянь» планують залучати за рік по...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 08:48

За законом про «інвестнянь» планують залучати за рік по...

Пропонуємо до обговорення:
Згідно із законом про "інвестнянях" у 2022 році планують залучити $ 1,5-2 млрд, а в подальшому - $ 3 млрд на рік стабільно.

Дивися повний текст За законом про «інвестнянь» планують залучати за рік по $3 млрд.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95082
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 17 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні планують змінити норми будівництва житла
R2 » Сер 18 сер, 2021 13:06
1 122
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 сер, 2021 13:07
alik
В Україні планують ввести QR-коди вакцинації
R2 » Чет 29 лип, 2021 14:33
1 182
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лип, 2021 14:33
finua
Для казино і букмекерів планують знизити податки — Рада... 1, 2, 3
R2 » Чет 15 лип, 2021 14:12
23 2393
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 лип, 2021 14:57
Giroi

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.