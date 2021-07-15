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За законом про «інвестнянь» планують залучати за рік по...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 25 сер, 2021 08:48
Пропонуємо до обговорення:
Згідно із законом про "інвестнянях" у 2022 році планують залучити $ 1,5-2 млрд, а в подальшому - $ 3 млрд на рік стабільно.
Дивися повний текст За законом про «інвестнянь» планують залучати за рік по $3 млрд
.
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