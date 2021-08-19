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Finance.ua: Податкова амністія: які цілі переслідує влада
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 25 сер, 2021 11:10
Пропонуємо до обговорення:
І що вона дасть простим українцям
15 червня 2021 року Верховна Рада ухвалила закон: «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету».
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Додано: Сер 25 сер, 2021 11:11
120 кв одна квартира или общая площадь всех квартир не более 120 кв? И нужно будет все показывать или только ту, что уже превышает 120 кв?
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stanislavkravchenko
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Додано: Сер 25 сер, 2021 17:28
stanislavkravchenko написав:
120 кв одна квартира или общая площадь всех квартир не более 120 кв? И нужно будет все показывать или только ту, что уже превышает 120 кв?
Станислав, подразумевается совокупная площадь 120 кв. м.
Если, скажем, две квартиры по 60 квадратов, их вносить в специальную декларацию не надо.
Декларировать требуется лишь при превышении лимита в 120 кв. м (240 кв. м для дома).
Также обратите внимание, что декларировать недвижимость необходимо лишь в том случае, если она приобретена без уплаты налогов или за средства, происхождение которых вы не можете объяснить .
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Додано: Сер 25 сер, 2021 18:59
А якщо будинок 300 кв.м. , але належить навпіл з дружиною , тобто реально по 150 квадратів у кожного ?
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maxprofit
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Додано: Чет 26 сер, 2021 14:08
А с депозитами как быть? Их нужно разрывать, чтобы на спец счет положить???
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kotmozur
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 08:38
А что значит: "декларировать недвижимость необходимо лишь в том случае, если она приобретена без уплаты налогов"??
1% оплаченный в ПФУ не считается? Надо к нему ещё 5% стране подарить?
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liluw871
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 09:20
maxprofit написав:
А якщо будинок 300 кв.м. , але належить навпіл з дружиною , тобто реально по 150 квадратів у кожного ?
Якщо будинок по 150 кв. м на кожного, декларувати не потрібно.
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Ірина_
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 09:21
kotmozur написав:
А с депозитами как быть? Их нужно разрывать, чтобы на спец счет положить???
У теорії розривати депозит не потрібно, але в декларації показати його необхідно. Також не забувайте, що декларувати потрібно активи, які були набуті з ухиленням від сплати податків. Якщо ви можете довести, що з грошей, які лежать у вас на депозиті сплачені податки, то й декларувати їх не потрібно.
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 09:21
liluw871 написав:
А что значит: "декларировать недвижимость необходимо лишь в том случае, если она приобретена без уплаты налогов"??
1% оплаченный в ПФУ не считается? Надо к нему ещё 5% стране подарить?
Наприклад, ви отримували зарплату «в конверті» й не сплачували з неї податки. З цих грошей ви купили нерухомість. Утім, не забувайте, що не потрібно декларувати квартиру, яка не перевищує 120 кв. м, або будинок до 240 кв. м.
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Ірина_
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