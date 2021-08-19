Finance.ua: Податкова амністія: які цілі переслідує влада

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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 01 вер, 2021 19:10
То есть считается, что человек честно не мог за жизнь собрать более 400 тыс грн или купить квартиру более 120 м кв? У меня лично такого нет, но в принципе возмущает... Если не задекларируешь - нарушил закон, а если задекларируешь - значит признался, что получил квартиру и деньги преступным путём. Логика - класс!
Додано: Сер 01 вер, 2021 19:33
Найманий робітник не має права платити податки за роботодавця. Чи він повинен взламувати бухгалтерію і відправляти платежі за роботодавця?
Додано: Сер 01 вер, 2021 19:35
Re: Finance.ua: Податкова амністія: які цілі переслідує влад
Тут не дуже вірно скоріше всього написали - до 400 000 грн - зароблених нелегальним шляхом.
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