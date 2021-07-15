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Гетманцев порахував, скільки
грошей українці зберігають...

Гетманцев порахував, скільки грошей українці зберігають...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 14:32

Гетманцев порахував, скільки грошей українці зберігають...

Пропонуємо до обговорення:
Орієнтовна кількість неврахованих державою «тіньових» заробітків сягає 50 млрд грн.

Дивися повний текст Гетманцев порахував, скільки грошей українці зберігають «під подушкою».
R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 14:53

  straponesa написав:Это какой-то оксюморон, неучтенные доходы.
Шо государство коробит что деньги прошли мимо кассы?
А налогов 20%НДС +18%НДФЛ +1.5%ВОЕННЫЙ+22%СОЦСТРАХ =60% СУММАРНО как-бы не совсем обнаглели?
И почему мы до сих пор не живём как в США?

В статье совсем не о тех,кто заплатил все эти, вами неверно посчитанные проценты.
Hotab
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