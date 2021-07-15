Орієнтовна кількість неврахованих державою «тіньових» заробітків сягає 50 млрд грн.
Дивися повний текст Гетманцев порахував, скільки грошей українці зберігають «під подушкою».
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Додано: Сер 25 сер, 2021 14:32
Гетманцев порахував, скільки грошей українці зберігають...
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Дивися повний текст Гетманцев порахував, скільки грошей українці зберігають «під подушкою».
Додано: Сер 25 сер, 2021 14:53
В статье совсем не о тех,кто заплатил все эти, вами неверно посчитанные проценты.
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