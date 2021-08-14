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Оператор ГТС України запропонує свої послуги з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 25 сер, 2021 15:40
Пропонуємо до обговорення:
Оператор ГТС України має намір запропонувати свої послуги з управління російським газопроводом "Північний потік-2". Це стало можливим після сьогоднішнього рішення німецького суду.
Дивися повний текст Оператор ГТС України запропонує свої послуги з управління «Північним потоком-2»
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Додано: Сер 25 сер, 2021 15:40
...мАлАдец, с юмором этот Макогон!!))
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maestro71
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