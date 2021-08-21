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День фінансів: гроші «під
подушками» українців,...

День фінансів: гроші «під подушками» українців,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 17:34

День фінансів: гроші «під подушками» українців,...

Пропонуємо до обговорення:
Де можна подивитися інтерактивну податкову карту, і скільки грошей «під подушками» українців (на думку Гетманцева).

Дивися повний текст День фінансів: гроші «під подушками» українців, податкова карта, плани Зеленського щодо заводів.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 17:34

Чому тільки завод? Космодром!
stepa_20002020
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 17:56

губернатору, каждому министру я сегодня даю задание: новый завод


Обычно в цивилизованном мире частный бизнес привлекает капитал строит заводы и берёт на себя риски и будущие выгоды. А тут видишь как оно - министры и губернаторы строят. Чуствуется что частных инвесторов нет, иституциональных тоже, ну надо хоть кому-то сказать: "Строй завод, чего стоишь как вкопанный?"
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 02:29

В ПФУ есть у всех отчисления и сумма доходов. Предположим Вам 40. И за всю трудовую деятельность у Вас был доход 5 млн.грн. Так вот, вам будет проблемнее купить дом дороже чем 5 млн.грн.
Так же, если Вы официально не трудоустроены то налоговая будет проверять ваши затраты. Дом и квартиру вы не купете. Вы конечно можете покупать еду у бабушек на рынке. Но закон не об этом. У нас около 10 млн.трудоспособного населения, которые ни где не работают. Если из тени выйдет хотя бы 10% то это будет здорово!!!!
r_a_piskunov
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 02:32

Если Губернатору сказать строй завод, то он будет строить СЕБЕ завод
r_a_piskunov
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