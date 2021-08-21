Де можна подивитися інтерактивну податкову карту, і скільки грошей «під подушками» українців (на думку Гетманцева).
Дивися повний текст День фінансів: гроші «під подушками» українців, податкова карта, плани Зеленського щодо заводів.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 25 сер, 2021 17:34
День фінансів: гроші «під подушками» українців,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст День фінансів: гроші «під подушками» українців, податкова карта, плани Зеленського щодо заводів.
Додано: Сер 25 сер, 2021 17:56
Обычно в цивилизованном мире частный бизнес привлекает капитал строит заводы и берёт на себя риски и будущие выгоды. А тут видишь как оно - министры и губернаторы строят. Чуствуется что частных инвесторов нет, иституциональных тоже, ну надо хоть кому-то сказать: "Строй завод, чего стоишь как вкопанный?"
Додано: Чет 26 сер, 2021 02:29
В ПФУ есть у всех отчисления и сумма доходов. Предположим Вам 40. И за всю трудовую деятельность у Вас был доход 5 млн.грн. Так вот, вам будет проблемнее купить дом дороже чем 5 млн.грн.
Так же, если Вы официально не трудоустроены то налоговая будет проверять ваши затраты. Дом и квартиру вы не купете. Вы конечно можете покупать еду у бабушек на рынке. Но закон не об этом. У нас около 10 млн.трудоспособного населения, которые ни где не работают. Если из тени выйдет хотя бы 10% то это будет здорово!!!!
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