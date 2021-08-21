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Міністр фінансів: «Якщо у вас
немає накопичень у НПФ -...

Міністр фінансів: «Якщо у вас немає накопичень у НПФ -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 09:07

Міністр фінансів: «Якщо у вас немає накопичень у НПФ -...

Пропонуємо до обговорення:
Темпи старіння населення такі, що кількість працюючих буде постійно скорочуватися, а кількість пенсіонерів - рости.

Дивися повний текст Міністр фінансів: «Якщо у вас немає накопичень у НПФ - на пенсію не розраховуйте».
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 09:07

Т.е. в солидарный ПФ можно не платить?
summacut
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Всё народ, ура, ЕСВ не платим!!!
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 09:24

  summacut написав:Т.е. в солидарный ПФ можно не платить?

Сфигли?
«Має бути етапність. Ми не можемо відразу піти і роздати кошти недержавним пенсійним фондам, це неприйнятно. Тому на початку будемо залучати Державний накопичувальний інститут: державний пенсійний фонд або державну керуючу компанію

А учитывая, что взносы в ПФ работник всеравно лично не платит -- вопрос странен вдвойне...
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 09:34

Накопичення Ощадбанку вкрали, податки платять всі громадяни України а пенсійні виплати будуть отримувати Марченки, Зеленські, Гетьманцеви і т.п. всі чиновники, судді, прокурори і всі інші трутні, а всі інші українці - це баласт, який потрібен лише поки працює і платить податки
ovsivolo
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