Темпи старіння населення такі, що кількість працюючих буде постійно скорочуватися, а кількість пенсіонерів - рости.
Дивися повний текст Міністр фінансів: «Якщо у вас немає накопичень у НПФ - на пенсію не розраховуйте».
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Додано: Чет 26 сер, 2021 09:07
Міністр фінансів: «Якщо у вас немає накопичень у НПФ -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міністр фінансів: «Якщо у вас немає накопичень у НПФ - на пенсію не розраховуйте».
Додано: Чет 26 сер, 2021 09:24
Сфигли?
А учитывая, что взносы в ПФ работник всеравно лично не платит -- вопрос странен вдвойне...
Додано: Чет 26 сер, 2021 09:34
Накопичення Ощадбанку вкрали, податки платять всі громадяни України а пенсійні виплати будуть отримувати Марченки, Зеленські, Гетьманцеви і т.п. всі чиновники, судді, прокурори і всі інші трутні, а всі інші українці - це баласт, який потрібен лише поки працює і платить податки
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