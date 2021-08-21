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Міністр фінансів: «Якщо у вас немає накопичень у НПФ -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 26 сер, 2021 14:15
НПФ - недержавний пенсійний фонд. Є якісь гарантії що він не збанкрутує чи його засновники зі всім баблом кудись не звалять? На моїй пам'яті в Польщі щось таке було. Так що кожному треба свій власний ПФ формувати - під матрасом, ЦП, золото, і ін - кому що до вподоби.
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Taras Rudko
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Додано: Чет 26 сер, 2021 14:25
Taras Rudko написав:
НПФ - недержавний пенсійний фонд. Є якісь гарантії що він не збанкрутує чи його засновники зі всім баблом кудись не звалять? На моїй пам'яті в Польщі щось таке було.
Так що кожному треба свій власний ПФ формувати - під матрасом, ЦП, золото, і ін - кому що до вподоби.
Так никто в ЧПФ силком не гонит -- можно и в ПФУ обслуживаться.
Подводит память -- там что-то совсем не такое было
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_hunter
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Додано: Чет 26 сер, 2021 14:58
Taras Rudko написав:
НПФ - недержавний пенсійний фонд. Є якісь гарантії що він не збанкрутує чи його засновники зі всім баблом кудись не звалять? На моїй пам'яті в Польщі щось таке було. Так що кожному треба свій власний ПФ формувати - під матрасом, ЦП, золото, і ін - кому що до вподоби.
Свій власний горщик із золотими монетками під грушею!
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Додано: Чет 26 сер, 2021 15:18
_hunter написав: chitatel написав:
С одной стороны держава рассказывает про обязательный выход из тени по зп, а с другой стороны господин Марченко глаголит , что все равно вы ничего не получите
!!! Тогда зачем платить? Нужно отменить ЕСВ и выдавать его сотрудника на руки и вот тогда каждый человек будет в ответе за себя. Получается как в старом четверостишье: " ЗИМОЙ ИЗДАЛИ МАНИФЕСТ ! КТО НЕ РАБОТАЕТ- ТОТ ЕСТ ! А ХОТЬ РАБОТАЙ,ХОТЬ САЧКУЙ - ТЫ ВСЕ РАВНО ПОЛУЧИШЬ .... то, что обещает господин Марченко
Он несколько другое глаголит: часть ЕСВ начнет уходить на накопительную пенсию
-- с нее и будут основные (а с какого-то момента -- лет через 20-30 -- только с нее) выплаты пенсионеру.
Куди вкладувати будуть? Свого фондового ринку в нас немає... В омериканський?
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Додано: Чет 26 сер, 2021 15:19
_hunter написав: summacut написав: _hunter написав:
А учитывая, что взносы в ПФ работник всеравно лично не платит -- вопрос странен вдвойне...
Странно. Я слышал, что оплата ЕСВ с минимальной зарплаты гарантирует минимальную пенсию. А теперь, получается, что не будет гарантировать.
Получается, что не будет
-- будет "соц-помощь"
.
Кажуть ти суддя... З.п.ка 100 к гриши, пенсія також буде така ж...
Дивись, коли всі будуть голі і босі з соц.допомогою, можуть до тебе на пенсії і навідатись
зі. я бачу майбутнє, звертайтесь...
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