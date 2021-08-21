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Міністр фінансів: «Якщо у вас
немає накопичень у НПФ -...

Міністр фінансів: «Якщо у вас немає накопичень у НПФ -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:37

  Козак-характерник написав:
  rjkz написав:Причем, те кто работает за границей там и платят отчисления в ПФ тех стран. Они не захотели кормить украинских пенсов сейчас, чтобы нищенствовать самим в старости.

Если у Вас в старости не будет средств к существованию и захотите увидеть виновного - посмотрите в зеркало. И вспомните басню про стрекозу.

Ось хто винний виявляється... :) Не бездарна політика можновладців, а поганєнькій народ. :mrgreen: Не підфартило з народом, не хочуть безкоштовно працювати: слуг народу обробляти і пенсіонерів ще годувати. :)


Мля, этот процесс начался не сегодня и не в 2019 году.
Хто всрався? Нєвістка.
То что народ валит - это решение каждого. Или потратить свою единственную жизнь, чтобы жить лучше самому но ТАМ или жить в Украине, чтобы лучше жилось ахметовым, пинчукам, коломойским, парашенкам и еще нескольким тысячам за счет оставшихся в Украине.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 14:36

Re: Міністр фінансів: «Якщо у вас немає накопичень у НПФ -..

  rjkz написав:Выход из нее только один - прием мигрантов и беженцев из еще более нищих стран. Вот сейчас есть вариант с Афганистаном.

Это не выход. Надо строить предприятия и производства - и на них набирать умных и трудолюбивых иностранцев. А не принимать наркоманов-нахлебников с чужой кровавой культурой.
В закарпатье в каждой циганской семье по 10-ть детей - толку от них ПФ никакого.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 14:42

Но налоги и взносы при этом платите. Распрекрасно.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 19:24

О какой пенсии вы марите?
Клоунам самим, бюджета Украины, "Для жизни в Киеве" не хватает.
Каждому клоуну - отдельный кабинетный самокат!
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 20:14

У агрессора уже эту "реформу" провели

Депутаты решили проверить, что осталось от негосударственных пенсионных фондов после массового воровства в них в последние годы и почему никто из банкстеров не наказан за хищения (Минц, Беляев, Аганбегян, Мотылев, Новинский, Шишханов остались на свободе). Госдума намерена запросить АСВ информацию о том, по какому количеству НПФ и на какую сумму «переданы документы в МВД, Следственный комитет, Генпрокуратуру.

https://t.me/banksta/15843
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 20:30

  rjkz написав:У Украины огромные демографические проблемы.
Даже демографическая катастрофа. Выход из нее только один - прием мигрантов и беженцев из еще более нищих стран. Вот сейчас есть вариант с Афганистаном.

они наполнят украинский ПФ? :)
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 21:04

  BIGor написав:
  rjkz написав:Выход из нее только один - прием мигрантов и беженцев из еще более нищих стран. Вот сейчас есть вариант с Афганистаном.

Это не выход. Надо строить предприятия и производства - и на них набирать умных и трудолюбивых иностранцев. А не принимать наркоманов-нахлебников с чужой кровавой культурой.
В закарпатье в каждой циганской семье по 10-ть детей - толку от них ПФ никакого.


Так я и сам не в восторге.
Только кто-же к нам поедет?
Немцы? Чехи? Норвежцы?
Было-б неплохо. Только хотелка отросла, а купилка - нет.
Поэтому в Украине будет хорошо только тем, у кого на родине еще бОльшая ж0па.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 21:07

  Вкладчик1234 написав:
  rjkz написав:У Украины огромные демографические проблемы.
Даже демографическая катастрофа. Выход из нее только один - прием мигрантов и беженцев из еще более нищих стран. Вот сейчас есть вариант с Афганистаном.

они наполнят украинский ПФ? :)


если будут официально работать и получать зп, то -да.
rjkz
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