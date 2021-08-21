Міністр фінансів: «Якщо у вас немає накопичень у НПФ -...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
rjkz написав:Причем, те кто работает за границей там и платят отчисления в ПФ тех стран. Они не захотели кормить украинских пенсов сейчас, чтобы нищенствовать самим в старости.
Если у Вас в старости не будет средств к существованию и захотите увидеть виновного - посмотрите в зеркало. И вспомните басню про стрекозу.
Ось хто винний виявляється... Не бездарна політика можновладців, а поганєнькій народ. Не підфартило з народом, не хочуть безкоштовно працювати: слуг народу обробляти і пенсіонерів ще годувати.
Мля, этот процесс начался не сегодня и не в 2019 году. Хто всрався? Нєвістка. То что народ валит - это решение каждого. Или потратить свою единственную жизнь, чтобы жить лучше самому но ТАМ или жить в Украине, чтобы лучше жилось ахметовым, пинчукам, коломойским, парашенкам и еще нескольким тысячам за счет оставшихся в Украине.
rjkz написав:Выход из нее только один - прием мигрантов и беженцев из еще более нищих стран. Вот сейчас есть вариант с Афганистаном.
Это не выход. Надо строить предприятия и производства - и на них набирать умных и трудолюбивых иностранцев. А не принимать наркоманов-нахлебников с чужой кровавой культурой. В закарпатье в каждой циганской семье по 10-ть детей - толку от них ПФ никакого.
Депутаты решили проверить, что осталось от негосударственных пенсионных фондов после массового воровства в них в последние годы и почему никто из банкстеров не наказан за хищения (Минц, Беляев, Аганбегян, Мотылев, Новинский, Шишханов остались на свободе). Госдума намерена запросить АСВ информацию о том, по какому количеству НПФ и на какую сумму «переданы документы в МВД, Следственный комитет, Генпрокуратуру.
rjkz написав:У Украины огромные демографические проблемы. Даже демографическая катастрофа. Выход из нее только один - прием мигрантов и беженцев из еще более нищих стран. Вот сейчас есть вариант с Афганистаном.
rjkz написав:Выход из нее только один - прием мигрантов и беженцев из еще более нищих стран. Вот сейчас есть вариант с Афганистаном.
Это не выход. Надо строить предприятия и производства - и на них набирать умных и трудолюбивых иностранцев. А не принимать наркоманов-нахлебников с чужой кровавой культурой. В закарпатье в каждой циганской семье по 10-ть детей - толку от них ПФ никакого.
Так я и сам не в восторге. Только кто-же к нам поедет? Немцы? Чехи? Норвежцы? Было-б неплохо. Только хотелка отросла, а купилка - нет. Поэтому в Украине будет хорошо только тем, у кого на родине еще бОльшая ж0па.
rjkz написав:У Украины огромные демографические проблемы. Даже демографическая катастрофа. Выход из нее только один - прием мигрантов и беженцев из еще более нищих стран. Вот сейчас есть вариант с Афганистаном.
они наполнят украинский ПФ?
если будут официально работать и получать зп, то -да.