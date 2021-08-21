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Міністр фінансів: «Якщо у вас
немає накопичень у НПФ -...

Міністр фінансів: «Якщо у вас немає накопичень у НПФ -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 14:42

Но налоги и взносы при этом платите. Распрекрасно.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 20:14

У агрессора уже эту "реформу" провели

Депутаты решили проверить, что осталось от негосударственных пенсионных фондов после массового воровства в них в последние годы и почему никто из банкстеров не наказан за хищения (Минц, Беляев, Аганбегян, Мотылев, Новинский, Шишханов остались на свободе). Госдума намерена запросить АСВ информацию о том, по какому количеству НПФ и на какую сумму «переданы документы в МВД, Следственный комитет, Генпрокуратуру.

https://t.me/banksta/15843
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 20:30

  rjkz написав:У Украины огромные демографические проблемы.
Даже демографическая катастрофа. Выход из нее только один - прием мигрантов и беженцев из еще более нищих стран. Вот сейчас есть вариант с Афганистаном.

они наполнят украинский ПФ? :)
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 21:04

  BIGor написав:
  rjkz написав:Выход из нее только один - прием мигрантов и беженцев из еще более нищих стран. Вот сейчас есть вариант с Афганистаном.

Это не выход. Надо строить предприятия и производства - и на них набирать умных и трудолюбивых иностранцев. А не принимать наркоманов-нахлебников с чужой кровавой культурой.
В закарпатье в каждой циганской семье по 10-ть детей - толку от них ПФ никакого.


Так я и сам не в восторге.
Только кто-же к нам поедет?
Немцы? Чехи? Норвежцы?
Было-б неплохо. Только хотелка отросла, а купилка - нет.
Поэтому в Украине будет хорошо только тем, у кого на родине еще бОльшая ж0па.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 21:07

  Вкладчик1234 написав:
  rjkz написав:У Украины огромные демографические проблемы.
Даже демографическая катастрофа. Выход из нее только один - прием мигрантов и беженцев из еще более нищих стран. Вот сейчас есть вариант с Афганистаном.

они наполнят украинский ПФ? :)


если будут официально работать и получать зп, то -да.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 21:55

  rjkz написав:
  Вкладчик1234 написав:они наполнят украинский ПФ? :)

если будут официально работать и получать зп, то -да.

Вони ще більше знецінять труд місцевих і народ ще масовіше повалить за кордон.
Mirax
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 00:23

  Mirax написав:
  rjkz написав:
  Вкладчик1234 написав:они наполнят украинский ПФ? :)

если будут официально работать и получать зп, то -да.

Вони ще більше знецінять труд місцевих і народ ще масовіше повалить за кордон.


шопаделать, это естественные процессы.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 17:59

Стремительный разгон инфляции до рекордных за 5 лет значений продолжает уничтожать сбережения граждан, затягивая в свои жернова не только банковские депозиты, но и пенсионные средства.

Почти все негосударственные пенсионные фонды, работающие на российском рынке, по итогам первого полугодия получили отрицательную реальную доходность.

Из 41 НПФ 40 заработали на инвестировании меньше уровня инфляции как по пенсионным накоплениям, так и по пенсионным резервам.
Валовая доходность, полученная фондами в апреле-июне, составила 5% годовых по портфелю накоплений размером 2,996 трлн рублей. При том что инфляцию Росстат оценил в 6,5% на конец июня, реальная доходность инвестирования составила - 1,5%, или минус 45 млрд рублей в денежном выражении.

По портфелю пенсионных резервов размером 1,517 трлн рублей НПФ заработали 2,4% годовых. Это дало отрицательную реальную доходность в минус 4,1%, или 62,2 млрд рублей.

И хотя номинально активы фондов выросли, покупательная способность средств в их управлении по итогам полугодия сократилась суммарно на 107,2 млрд рублей.

https://t.me/banksta/17273
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