За всі роки Незалежності святкування і пов'язані з ним проекти обійдуться в рекордну суму.
Дивися повний текст У скільки обійшлося святкування Дня Незалежності-2021.
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Додано: Чет 26 сер, 2021 16:33
У скільки обійшлося святкування Дня Незалежності-2021
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Дивися повний текст У скільки обійшлося святкування Дня Незалежності-2021.
Додано: Чет 26 сер, 2021 16:33
Ну так, на вид, в празднование вложили от силы 7-8 млн. По крайней мере на столько оно всё выглядело.
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