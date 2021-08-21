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У скільки обійшлося святкування
Дня Незалежності-2021

У скільки обійшлося святкування Дня Незалежності-2021
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 16:33

У скільки обійшлося святкування Дня Незалежності-2021

Пропонуємо до обговорення:
За всі роки Незалежності святкування і пов'язані з ним проекти обійдуться в рекордну суму.

Дивися повний текст У скільки обійшлося святкування Дня Незалежності-2021.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 16:33

Ну так, на вид, в празднование вложили от силы 7-8 млн. По крайней мере на столько оно всё выглядело.
zarturags
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