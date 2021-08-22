Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням лист-роз'яснення директорату розвитку ринку праці та умов оплати Мінекономіки.
Дивися повний текст Чи можуть звільнити за відмову від вакцинації: роз'яснення Мінекономіки.
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 08:46
Чи можуть звільнити за відмову від вакцинації:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи можуть звільнити за відмову від вакцинації: роз'яснення Мінекономіки.
Додано: П'ят 27 сер, 2021 08:46
Якась маячня, вакцинуватися змушувати не можна, а носити маску змушувати можна. Причому навіть вакцинованих.
Додано: П'ят 27 сер, 2021 10:16
Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:13
Якби вакциновані нічим не відрізнялися від невакцинованих, навіщо б тоді проводили вакцинацію? Ймовірність захворіти у вакцинованої людини набагато менша, ніж у невакцинованої й у разі, якщо захворіє, хворітиме легше і швидше одужає, тобто розповсюджуватиме вірус менше.
Додано: П'ят 27 сер, 2021 18:57
Странно, что разъяснение идет от Минэкономики, а не от профильного министерства - Минюста.
Додано: П'ят 27 сер, 2021 19:02
"Полное спокойствие может дать человеку только страховой полис" (с)
Обзвонил пять страховых из топа иншуренса по страхованию жизни на предмет покупки страховки на случай смерти или ущерба здоровья в результате вакцинации.
Все до единой ответили, что такого страховки продать не могут.
Можете предложить этот вариант своему работодателю!
Не благодарите)))
Додано: П'ят 27 сер, 2021 19:16
Расстрою, отличаются. В Австрии провели математическое моделирование, где доказали, что при уровне вакцинации 60% в популяции появляется новый штамм. То есть вакцинированные, но не переболевшие, по сути, являются генераторами мутаций. Санитарное управление США подтвердило, что в носу и ротоглотке у вакцинированных вирусов столько же, как и у невакцинированных.
Додано: П'ят 27 сер, 2021 20:59
Вы историю человечества вначале изучите перед тем как писать этот бред. Про ту же натуральную оспу почитайте. Что, ничего о ней не знаете (даже забыли о существовании такого вируса)? А, знаете почему? Потому что она полностью исчезла! А как? А очень просто: была проведена обязательная вакцинация всего населения планеты. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ.
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