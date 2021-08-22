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Чи можуть звільнити за відмову від вакцинації:...
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 08:46
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням лист-роз'яснення директорату розвитку ринку праці та умов оплати Мінекономіки.
Дивися повний текст Чи можуть звільнити за відмову від вакцинації: роз'яснення Мінекономіки
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 08:46
Якась маячня, вакцинуватися змушувати не можна, а носити маску змушувати можна. Причому навіть вакцинованих.
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 10:16
0mage0 написав:
Якась маячня, вакцинуватися змушувати не можна, а носити маску змушувати можна. Причому навіть вакцинованих.
А что вакцинированный чем-то отличается от не вакцинированного? Не может заболеть и распространять заразу?
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LOKY
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:13
LOKY написав: 0mage0 написав:
Якась маячня, вакцинуватися змушувати не можна, а носити маску змушувати можна. Причому навіть вакцинованих.
А що вакцинована чимось відрізняється від невакцинованих? Не може захворіти і поширювати заразу?
Якби вакциновані нічим не відрізнялися від невакцинованих, навіщо б тоді проводили вакцинацію? Ймовірність захворіти у вакцинованої людини набагато менша, ніж у невакцинованої й у разі, якщо захворіє, хворітиме легше і швидше одужає, тобто розповсюджуватиме вірус менше.
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 18:57
Странно, что разъяснение идет от Минэкономики, а не от профильного министерства - Минюста.
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yanyura
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 19:02
"Полное спокойствие может дать человеку только страховой полис" (с)
Обзвонил пять страховых из топа иншуренса по страхованию жизни на предмет покупки страховки на случай смерти или ущерба здоровья в результате вакцинации.
Все до единой ответили, что такого страховки продать не могут.
Можете предложить этот вариант своему работодателю!
Не благодарите)))
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astatempo
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 19:16
0mage0 написав: LOKY написав: 0mage0 написав:
Якась маячня, вакцинуватися змушувати не можна, а носити маску змушувати можна. Причому навіть вакцинованих.
А що вакцинована чимось відрізняється від невакцинованих? Не може захворіти і поширювати заразу?
Якби вакциновані нічим не відрізнялися від невакцинованих, навіщо б тоді проводили вакцинацію? Ймовірність захворіти у вакцинованої людини набагато менша, ніж у невакцинованої й у разі, якщо захворіє, хворітиме легше і швидше одужає, тобто розповсюджуватиме вірус менше.
Расстрою, отличаются. В Австрии провели математическое моделирование, где доказали, что при уровне вакцинации 60% в популяции появляется новый штамм. То есть вакцинированные, но не переболевшие, по сути, являются генераторами мутаций. Санитарное управление США подтвердило, что в носу и ротоглотке у вакцинированных вирусов столько же, как и у невакцинированных.
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astatempo
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 20:59
astatempo написав:
В Австрии провели математическое моделирование, где доказали, что при уровне вакцинации 60% в популяции появляется новый штамм. То есть вакцинированные, но не переболевшие, по сути, являются генераторами мутаций.
Вы историю человечества вначале изучите перед тем как писать этот бред. Про ту же натуральную оспу почитайте. Что, ничего о ней не знаете (даже забыли о существовании такого вируса)? А, знаете почему? Потому что она полностью исчезла! А как? А очень просто: была проведена обязательная вакцинация всего населения планеты. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ.
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Grover
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Додано: Суб 28 сер, 2021 00:22
astatempo написав:
Расстрою, отличаются. В Австрии провели математическое моделирование, где доказали, что при уровне вакцинации 60% в популяции появляется новый штамм. То есть вакцинированные, но не переболевшие, по сути, являются генераторами мутаций.
Санитарное управление США подтвердило, что в носу и ротоглотке у вакцинированных вирусов столько же, как и у невакцинированных.
Пруфы есть на оба утверждения?
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alter
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Додано: Суб 28 сер, 2021 08:04
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