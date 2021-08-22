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Україна продасть низку збиткових аграрних підприємств із...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 сер, 2021 10:14
Пропонуємо до обговорення:
В Україні продадуть близько сотні державних сільськогосподарських підприємств. Більшість з них збиткові або вже не працюють.
Дивися повний текст Україна продасть низку збиткових аграрних підприємств із землею
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 10:14
Земля идёт в нагрузку или предприятие?)))
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