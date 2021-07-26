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«ДТЕК Енерго» і «Центренерго» домовилися про постачання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 28 сер, 2021 08:42
Пропонуємо до обговорення:
"ДТЕК Енерго" і ПАТ "Центренерго" домовилися про постачання в найближчі місяці 75 тис. Тонн енергетичного вугілля з США, який вони розділять порівну по прибуттю.
Дивися повний текст «ДТЕК Енерго» і «Центренерго» домовилися про постачання в найближчі місяці 75 тис. тонн вугілля з США
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Додано: Суб 28 сер, 2021 08:42
Цена угля в сша сейчас 34 долл / тн. В африке еще ниже. Доставка 50 долл. Ахметов подавись деньгами!!
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