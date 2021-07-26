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«ДТЕК Енерго» і «Центренерго»
домовилися про постачання...

«ДТЕК Енерго» і «Центренерго» домовилися про постачання...
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 08:42

«ДТЕК Енерго» і «Центренерго» домовилися про постачання...

Пропонуємо до обговорення:
"ДТЕК Енерго" і ПАТ "Центренерго" домовилися про постачання в найближчі місяці 75 тис. Тонн енергетичного вугілля з США, який вони розділять порівну по прибуттю.

Дивися повний текст «ДТЕК Енерго» і «Центренерго» домовилися про постачання в найближчі місяці 75 тис. тонн вугілля з США.
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 08:42

Цена угля в сша сейчас 34 долл / тн. В африке еще ниже. Доставка 50 долл. Ахметов подавись деньгами!!
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Модератори: Ірина_, Модератор

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