«ДТЕК Енерго» і «Центренерго» домовилися про постачання...
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Додано: Суб 28 сер, 2021 08:42
Пропонуємо до обговорення:
"ДТЕК Енерго" і ПАТ "Центренерго" домовилися про постачання в найближчі місяці 75 тис. Тонн енергетичного вугілля з США, який вони розділять порівну по прибуттю.
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«ДТЕК Енерго» і «Центренерго» домовилися про постачання в найближчі місяці 75 тис. тонн вугілля з США
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R2
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Додано: Суб 28 сер, 2021 08:42
Цена угля в сша сейчас 34 долл / тн. В африке еще ниже. Доставка 50 долл. Ахметов подавись деньгами!!
l4567
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Додано: Суб 28 сер, 2021 08:56
l4567 написав:
Цена угля в сша сейчас 34 долл / тн. В африке еще ниже. Доставка 50 долл. Ахметов подавись деньгами!!
У Вас информация пахнет нафталином.
Ознакомьтесь.
https://thecoalhub.com/world-coal-marke ... ek-34.html
Средняя цена по миру около 150.
Denik
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