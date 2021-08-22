RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Наскільки приваблива
Україна для переїзду

Наскільки приваблива Україна для переїзду
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 06:54

Наскільки приваблива Україна для переїзду

Пропонуємо до обговорення:
За останні 6 років громадянами України стало майже 40 тисяч іноземців.

Дивися повний текст Наскільки приваблива Україна для переїзду.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95147
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 08:00

Как я понимаю, в статистику не попали те, кто выезд на ПМЖ не оформлял, но большую часть времени живёт за пределами Украины, приезжая только в гости к родственникам пару раз в год
PasserBy
 
Повідомлень: 362
З нами з: 04.01.19
Подякував: 6 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 09:29

Обман полнейший только в 2019 вид на жительство в ЕС получило более 700 тысяч с Украины и тенденция роста! В 2020 год +750 ...
smatros
 
Повідомлень: 30
З нами з: 21.07.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 08:48

Так мы и живём во времена тотального обмана...
rapyd777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 111
З нами з: 02.06.20
Подякував: 3 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 09:03

Выезжают в основном из сел. Скоро всех жителей вытеснят в гетто нескольких городов-миллиоников. А все остальное будет неприкосновенная земля агрокорпораций.
alex7k
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 02.08.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зеленський пояснив, чим Україна приваблює західних...
R2 » П'ят 27 сер, 2021 12:48
5 538
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 сер, 2021 08:30
new-user
Україна продасть низку збиткових аграрних підприємств із...
R2 » П'ят 27 сер, 2021 10:14
1 73
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 сер, 2021 10:14
livs375
Україна розраховує на заходи ЄС для протидії запуску...
R2 » Нед 22 сер, 2021 20:00
5 507
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 сер, 2021 21:16
Forum

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (97294)
30.08.2021 09:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.