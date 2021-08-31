Компанія «Укравтодору» за пів року отримала 73,5 млн грн...

Mirax написав:
Дорожній збір не потрібен такій компанії. Нехай крадуть де хочуть, як не вміють заробляти. Або краще хай банкрутують, навіщо це пилилово бюджета?
Так он ей и не идет: дорожный сбор -- нецелевой.
Вы, зродофилы, как-то кучкой соберитесь, пожалуйста, и выработайте единую резолюцию касательно приватизаций/национализаций. А то продают убыточный УкрТелеком Ахметову -- зрада. Отдают (как я уже там выше говорил) убыточные дороги частникам -- снова зрада. Вот теперь, шоп зрады не было -- нужно УкрАвтоДор продавать, оказывается...