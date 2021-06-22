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Ощадбанк презентував
осучаснений сайт

Ощадбанк презентував осучаснений сайт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 20:11

Ощадбанк презентував осучаснений сайт

Пропонуємо до обговорення:
Ощадбанк презентує осучаснений сайт

Дивися повний текст Ощадбанк презентував осучаснений сайт.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 20:11

Навряд-чи це допоможе Ощаду.
chernovoa2204
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Модератори: Ірина_, Модератор

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