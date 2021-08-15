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Мінцифра розповіла, які зарплати у співробітників ДП «Дія»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 31 сер, 2021 10:24
Пропонуємо до обговорення:
У Міністерстві цифрової трансформації України у відповідь на запит dev.ua розповіли, які зарплати у співробітників державної IT-компанії «Дія», яка відповідає за розвиток однойменного застосунку та зацифрування адмінпослуг.
Дивися повний текст Мінцифра розповіла, які зарплати у співробітників ДП «Дія»
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Додано: Вів 31 сер, 2021 10:24
как же далеки "слуги народа" от своих "хозяев"...
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