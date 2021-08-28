Про це пише "Дорожній адвокат".
Дивися повний текст Українців штрафують за посвідчення водія в додатку «Дія».
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Додано: Вів 31 сер, 2021 17:57
Українців штрафують за посвідчення водія в додатку «Дія»
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українців штрафують за посвідчення водія в додатку «Дія».
Додано: Вів 31 сер, 2021 18:00
А жаль, трое уже признались.. это не Африка родной это планета Украина.
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