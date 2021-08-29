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Україна забороняє в'їзд
автомобілям на придністровських...

Україна забороняє в'їзд автомобілям на придністровських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 20:09

Україна забороняє в'їзд автомобілям на придністровських...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Дивися повний текст Україна забороняє в'їзд автомобілям на придністровських номерах.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 20:09

Так уже давно я не вижу авто с номерами ПМР (типа Е 173 НК).
Пару раз видел новые нейтральные типа ZJC 316.
Sanyok77
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Модератори: Ірина_, Модератор

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