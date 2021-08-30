Депутати пропонують виправити положення «пенсійної реформи» 2017 року.
Дивися повний текст Рада планує внести зміни до «пенсійної реформи» 2017 року.
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Додано: Сер 01 вер, 2021 07:01
Рада планує внести зміни до «пенсійної реформи» 2017 року
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада планує внести зміни до «пенсійної реформи» 2017 року.
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