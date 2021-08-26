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Податкова амністія дозволить
легалізувати «зарплати у...

Податкова амністія дозволить легалізувати «зарплати у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 13:05

Податкова амністія дозволить легалізувати «зарплати у...

Пропонуємо до обговорення:
Так звана податкова амністія, яка стартує в Україні з вересня, дозволить легалізувати «зарплати у конвертах».

Дивися повний текст Податкова амністія дозволить легалізувати «зарплати у конвертах» — Немчінов.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 13:05

надо тогда переписать законы!!! срок исковой давности 3 года .
vd3552876
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 13:17

Очень "интересное" сравнение бандитов из 90х,которые отжимали заводы и пароходы типа хметова и пр. и заробитчан,которые свои кровные "нажили" своим трудом.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 14:55

  vd3552876 написав:надо тогда переписать законы!!! срок исковой давности 3 года .

А что, начали повестки в суд приходить???
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 15:13

Легализовать ЗП в конверте поможет адекватная налоговая нагрузка - 18 % НДФЛа, 1,5% Вс и 22% ЕСВ это треш
Люди согласны платить 5-10% - повсеместное использование 3-й группы это доказывает
По хорошему должна быть некая прогрессивная ставка, условно:
1 минималка - 0 %
2 мин ЗП - 3 %
...
5 мин ЗП - 10 % и т.д.
John Wick
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 20:22

Re: Податкова амністія дозволить легалізувати «зарплати у...

  John Wick написав:По хорошему должна быть некая прогрессивная ставка, условно:

Была уже в Украине прогрессивка, может Вы настолько молоды, что её не помните, но она показала полную не жизнеспособность. Зачем же опять на те же грабли ?
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 20:23

о каком вливании в экономику может идти речь при заборе средств из нее? ени о каком разумеется. Статья сама себе перечит. Вливание в армию, в дороги и тому подобное путем забора из... кошельков обычных людей средств которые могли бы пойти на покупку товаров и услуг.

Наоборот это забор из экономики средств.
Juna
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 20:24

в кошельки власть имущих только забор средств будет ничего более а экономике будет хуже
Juna
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 20:31

Re: Податкова амністія дозволить легалізувати «зарплати у...

Посмотрим как легализуются наш славный олигархат, судейский корпус, прокурорские, депутаНы с челядью.
Что-то мне подсказывает, что одно только слово "легализация" вызывает у них жуткий хохот.
antey1969
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