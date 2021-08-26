Так звана податкова амністія, яка стартує в Україні з вересня, дозволить легалізувати «зарплати у конвертах».
Дивися повний текст Податкова амністія дозволить легалізувати «зарплати у конвертах» — Немчінов.
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Додано: Сер 01 вер, 2021 13:05
Податкова амністія дозволить легалізувати «зарплати у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податкова амністія дозволить легалізувати «зарплати у конвертах» — Немчінов.
Додано: Сер 01 вер, 2021 13:17
Очень "интересное" сравнение бандитов из 90х,которые отжимали заводы и пароходы типа хметова и пр. и заробитчан,которые свои кровные "нажили" своим трудом.
Додано: Сер 01 вер, 2021 14:55
Додано: Сер 01 вер, 2021 15:13
Легализовать ЗП в конверте поможет адекватная налоговая нагрузка - 18 % НДФЛа, 1,5% Вс и 22% ЕСВ это треш
Люди согласны платить 5-10% - повсеместное использование 3-й группы это доказывает
По хорошему должна быть некая прогрессивная ставка, условно:
1 минималка - 0 %
2 мин ЗП - 3 %
...
5 мин ЗП - 10 % и т.д.
Додано: Сер 01 вер, 2021 20:22
Re: Податкова амністія дозволить легалізувати «зарплати у...
Додано: Сер 01 вер, 2021 20:23
о каком вливании в экономику может идти речь при заборе средств из нее? ени о каком разумеется. Статья сама себе перечит. Вливание в армию, в дороги и тому подобное путем забора из... кошельков обычных людей средств которые могли бы пойти на покупку товаров и услуг.
Наоборот это забор из экономики средств.
Додано: Сер 01 вер, 2021 20:24
в кошельки власть имущих только забор средств будет ничего более а экономике будет хуже
Додано: Сер 01 вер, 2021 20:31
Re: Податкова амністія дозволить легалізувати «зарплати у...
Посмотрим как легализуются наш славный олигархат, судейский корпус, прокурорские, депутаНы с челядью.
Что-то мне подсказывает, что одно только слово "легализация" вызывает у них жуткий хохот.
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