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Податкова амністія дозволить
легалізувати «зарплати у...

Податкова амністія дозволить легалізувати «зарплати у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 10:37

  sena_2008atp написав:Очень "интересное" сравнение бандитов из 90х,которые отжимали заводы и пароходы типа хметова и пр. и заробитчан,которые свои кровные "нажили" своим трудом.

Парень, похоже, судит по себе.
Они сейчас все депутанты, и к ним никто никаких претензий не предъявляет, претензии будут к вашим накопленным на всю жизнь 14 тысячам баксов.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в П'ят 03 вер, 2021 10:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 10:41

  antey1969 написав:Посмотрим как легализуются наш славный олигархат, судейский корпус, прокурорские, депутаНы с челядью.
Что-то мне подсказывает, что одно только слово "легализация" вызывает у них жуткий хохот.

С мамы гетьманцова с 600 штуками баксов наличкой 19 фирмами и т.д. взыщут что-то? Не видно ее в очереди на амнистию.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 10:42

В законе написано одно, а "у Зеленского", пишут, рассказали совсем другое:
В частности, государство оставило своим не бедным гражданам своеобразный "прожиточный минимум", который не нужно декларировать.
Речь идет о 400 тысячах гривен сбережений, а также о недвижимости, которую не нужно подтверждать никакими декларациями. Так, не подлежат декларированию квартиры площадью до 120 квадратных метров и дома площадью до 240 квадратных метров, если они имеются только в единственном экземпляре.

Кроме этого, автоматически амнистируем одну квартиру до 120 м², дом до 240 м², земельный участок в пределах норм бесплатной приватизации на каждого человека.

https://gordonua.com/publications/getma ... 69544.html
Больше читайте тут: https://gordonua.com/publications/getma ... 69544.html
https://biz.today.ua/ru/nalogovaya-amny ... laryrovat/

В то же время в принятом ими же законе написано вот как:
10. Склад та обсяг активів, джерела одержання (набуття) яких у разі невикористання фізичною особою права на подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації вважаються такими, з яких повністю сплачено податки і збори відповідно до податкового законодавства, становлять:
.....
а) об’єкти житлової нерухомості:
квартира/квартири, загальна площа якої/яких не перевищує сукупно
120 квадратних метрів, або майнові права, що підтверджені відповідними документами, на таку квартиру або квартири у багатоквартирному житловому будинку незавершеного будівництва;

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=71231

И как это понимать? Они там сами не знают, что приняли? Если только один объект, то что же выходит - вы, имея какие-то 2 гостинки на 10 или 20 метров или гостинку и дом в селе, приобретенные фиг знает, сколько лет назад, обязаны будете идти и платить проценты гетьманцову со всей стоимости своего имущества, несмотря на сроки давности и презумпцию невиновности? Еще говорится о якобы добровольности амнистии, но при этом добавляется:
Тогда если человек не сможет объяснить происхождение своих капиталов, потраченных на дорогую покупку, его автоматически обяжут уплатить налог с этой покупки. А это уже будет не 5%, как сейчас предлагает налоговая амнистия, а 19,5.

То есть с вас взыщут почти 20% от всей оценочной стоимости вашего имущества, которая может в разы превышать реальную, скорей всего, с помощью реализации его с аукциона уже за копейки своим людям, после чего вы окажетесь на улице? Я правильно понимаю?
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 11:16

– Кто может воспользоваться амнистией?

– Налоговый резидент Украины – это в том числе иностранец с постоянным видом на жительство или гражданин, который был налоговым резидентом на момент получения дохода в Украине. Например, врач работал и жил в Украине, а потом поехал работать доктором в Чехию. За всю жизнь он собрал $50 тыс. Теперь может воспользоваться амнистией. И эти амнистированные деньги будут доказанно иметь легальность происхождения, признаваемую во всем мире.

Так врач же там заплатил налоги. Гетманцов ничего не слышал о конвенции о недопустимости двойного налогооблажения?
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  #<12
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