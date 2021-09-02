Податкова амністія дозволить легалізувати «зарплати у...

Додано: П'ят 03 вер, 2021 10:42

В частности, государство оставило своим не бедным гражданам своеобразный "прожиточный минимум", который не нужно декларировать.

Речь идет о 400 тысячах гривен сбережений, а также о недвижимости, которую не нужно подтверждать никакими декларациями. Так, не подлежат декларированию квартиры площадью до 120 квадратных метров и дома площадью до 240 квадратных метров, если они имеются только в единственном экземпляре.

Кроме этого, автоматически амнистируем одну квартиру до 120 м², дом до 240 м², земельный участок в пределах норм бесплатной приватизации на каждого человека.

10. Склад та обсяг активів, джерела одержання (набуття) яких у разі невикористання фізичною особою права на подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації вважаються такими, з яких повністю сплачено податки і збори відповідно до податкового законодавства, становлять:

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а) об’єкти житлової нерухомості:

квартира/квартири, загальна площа якої/яких не перевищує сукупно

120 квадратних метрів, або майнові права, що підтверджені відповідними документами, на таку квартиру або квартири у багатоквартирному житловому будинку незавершеного будівництва;

Тогда если человек не сможет объяснить происхождение своих капиталов, потраченных на дорогую покупку, его автоматически обяжут уплатить налог с этой покупки. А это уже будет не 5%, как сейчас предлагает налоговая амнистия, а 19,5.

В законе написано одно, а "у Зеленского", пишут, рассказали совсем другое:Больше читайте тут:В то же время в принятом ими же законе написано вот как:И как это понимать? Они там сами не знают, что приняли? Если только один объект, то что же выходит - вы, имея какие-то 2 гостинки на 10 или 20 метров или гостинку и дом в селе, приобретенные фиг знает, сколько лет назад, обязаны будете идти и платить проценты гетьманцову со всей стоимости своего имущества, несмотря на сроки давности и презумпцию невиновности? Еще говорится о якобы добровольности амнистии, но при этом добавляется:То есть с вас взыщут почти 20% от всей оценочной стоимости вашего имущества, которая может в разы превышать реальную, скорей всего, с помощью реализации его с аукциона уже за копейки своим людям, после чего вы окажетесь на улице? Я правильно понимаю?