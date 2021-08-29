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В яких регіонах України
платять більше (інфографіка)

В яких регіонах України платять більше (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 16:16

В яких регіонах України платять більше (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
У січні-липні 2021 року середньомісячна заробітна плата штатних працівників у Києві склала 19 612 гривень.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 16:16

можно цифры по безработице
grig90vic
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 16:51

Интересно сколько людей в нашей стране доверяют цифрам Госстата?хотя они люди подневольные и какие цифры принесли с Кабмина такие приходится и озвучивать...
livs375
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