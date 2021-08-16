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Куди можна поїхати з ПЛР-тестом та вакцинацією
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 01 вер, 2021 16:41
Пропонуємо до обговорення:
Станом на 31 серпня для українців відкрито багато цікавих туристичних напрямків, зокрема в Європі.
Дивися повний текст Куди можна поїхати з ПЛР-тестом та вакцинацією
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R2
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Додано: Сер 01 вер, 2021 16:41
А чего страны Азии и Африки не берем?
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alex7k
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