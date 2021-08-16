RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У МОЗ пояснили, чому перенесли
дату повного переходу на...

У МОЗ пояснили, чому перенесли дату повного переходу на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 19:08

У МОЗ пояснили, чому перенесли дату повного переходу на...

Пропонуємо до обговорення:
В Міністерстві охорони здоров'я назвали причину перенесення запуску повного переходу на електронні лікарняні в Україні. Це мало статися 1 вересня.

Дивися повний текст У МОЗ пояснили, чому перенесли дату повного переходу на електронні лікарняні.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95197
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 19:08

Причина одна... виснет программная обработка больничного.
tvd4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 103
З нами з: 04.04.18
Подякував: 22 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 23 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Обов'язкове переведення пенсій на картку перенесли на...
R2 » Суб 28 сер, 2021 22:05
4 309
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 сер, 2021 14:13
_hunter
У «Нафтогазі» пояснили зростання цін на газ
R2 » Суб 28 сер, 2021 12:51
3 336
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 сер, 2021 06:47
yegres
У Мінсоцполітики пояснили, як можна отримати пенсію у... 1, 2, 3
R2 » Пон 16 сер, 2021 12:46
22 1920
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 сер, 2021 12:01
Mirax

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (97353)
01.09.2021 20:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.