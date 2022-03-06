Вплив світової економіки на Україну

имхо, для этого нужен методичный последовательный схематоз как с совком..
а это время..
боюсь мы уже не застанем (
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Пон 18 кві, 2022 10:38
имхо, для этого нужен методичный последовательный схематоз как с совком..
а это время..
боюсь мы уже не застанем (
Додано: Пон 18 кві, 2022 12:20
какие гарантии вам нужны клятвы пуйла на крови или Будапештский меморандум 2? Гарантии это наличие ракет в необходимом количестве. Если бы они были, пуйло бы не напал, так как сразу получил бы ответку. Когда наделаем ракеты, экономика восстановится сама по себе и курс вернётся к норме.
Додано: Пон 18 кві, 2022 12:38
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Пон 18 кві, 2022 13:15
Пока банда Коломойского при власти план Маршалла возможен только для Коломойского.
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