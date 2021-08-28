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Зеленський показав американському бізнесу, у що варто...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 вер, 2021 13:26
Пропонуємо до обговорення:
Володимир Зеленський розповів американським бізнесменам про План трансформації України.
Дивися повний текст Зеленський показав американському бізнесу, у що варто інвестувати в Україні
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Додано: Чет 02 вер, 2021 13:26
В 95-й квартал? в підприємства бєні?
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