Відповідне рішення підтримали 79 депутатів.
Дивися повний текст Київрада ухвалила план тотальної забудови Оболоні (карта).
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Додано: Чет 02 вер, 2021 16:37
Київрада ухвалила план тотальної забудови Оболоні (карта)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Київрада ухвалила план тотальної забудови Оболоні (карта).
Додано: Чет 02 вер, 2021 16:37
в этом плане не предусмотрено новых школ и больниц... Долго думали наверное над взяткой
Додано: Чет 02 вер, 2021 17:13
Re: Київрада ухвалила план тотальної забудови Оболоні (карта
"у цьому плані не передбачено нових шкіл та лікарень"- ще один злочин банди мера.
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