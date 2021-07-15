Відповідне рішення підтримали 79 депутатів.
Дивися повний текст Київрада ухвалила план тотальної забудови Оболоні (карта).
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Додано: Чет 02 вер, 2021 16:37
Київрада ухвалила план тотальної забудови Оболоні (карта)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Київрада ухвалила план тотальної забудови Оболоні (карта).
Додано: Чет 02 вер, 2021 16:37
в этом плане не предусмотрено новых школ и больниц... Долго думали наверное над взяткой
Додано: Чет 02 вер, 2021 18:49
"Я и моя молодая команда..."
"Олексій Чернишов: Законопроект щодо посилення відповідальності у сфері містобудування – зареєстровано
17:42 | Fin.Org.UA за інформацією КМУ
У Верховній Раді зареєстровано проект Закону «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності у сфері містобудівної діяльності».
Про це повідомив Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов. «Ми продовжуємо втілювати у життя реформу містобудування в Україні.
Аби остаточно подолати корупцію у сфері, необхідно посилювати адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення будівельних норм.
І максимально переводити усі послуги у “цифру”.
Цей процес наразі активно триває.
Відтак розроблений проект Закону та цифровізація процедури щодо отримання дозвільної документації сприятимуть ще більшій прозорості.
Це має покласти край корупції», – наголосив Олексій Чернишов. Зазначимо, для розробки цього законопроекту в Комітеті Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності було створено робочу групу, в яку увійшли близько сорока народних депутатів, представники Мінрегіону, Верховного Суду, Мін’юсту, Мінприроди, Мінкультури, ДБР, НАБУ та Нацполіції. Нагадаємо, раніше Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов повідомив, що на порталі Дія можна отримати 11 електронних послуг у сфері будівництва. Довідково Рішення про створення Робочої групи було прийнято на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності 16 червня 2021 року."
Вроде всё "правильно" - только уже дважды наоборот.
1. О строительстве уже принято "Решение"
2. Давно отменено верховенство Права Карного судочинства над Цивільним - с Прокуратуры сняты обязанности общего надзора, за соблюдением Законодательства Украины.
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