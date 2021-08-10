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Кабмін затвердив приватизацію заводу «Більшовик» зі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 02 вер, 2021 18:04
Пропонуємо до обговорення:
1 вересня 2021 року Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження «Про затвердження умов продажу державного пакета акцій акціонерного товариства «Перший київський машинобудівний завод» на аукціоні з умовами».
Дивися повний текст Кабмін затвердив приватизацію заводу «Більшовик» зі стартовою ціною 1,4 млрд грн
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R2
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Додано: Чет 02 вер, 2021 18:05
51 миллион. долл. За территорию в почти центре, да со всем имуществом . Вопросов "нет"...
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Марта
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Додано: Чет 02 вер, 2021 18:53
why so serious? нужно было назвать завод "Борщевик".
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Dear_Sir
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 08:29
Вы неправы борщевик регулярно косят, там.
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yegres
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 10:05
Марта написав:51 миллион. долл
. За территорию в почти центре, да со всем имуществом
. Вопросов "нет"...
Так это стартовая цена. Если желающих много -- она будет расти.
Там того имущества -- еще на вывоз строймусора потратиться придется...
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_hunter
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 16:40
Хотят успеть до закона о олигархах.
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egor6508
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Додано: Суб 04 вер, 2021 07:00
Единственная там ценность-это земля под ним. Все остальное-никому не нужные стены и металлолом
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ketrax70
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