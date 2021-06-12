Honda випустила електроскутер-велосипед

Додано: Чет 02 вер, 2021 22:00
Ну, бляха, якщо хтось кайфане крутити педалями 54 кг байк з відстанню між педалями більше 300 мм - я б подивився! Зокрема на його/її рекорд швидкості! Колись дуже давно, було таке собі диво техніки в совдепії - мотопирчик з двигуном Д-4/5/6 вагою 35(!) кг. Дядя Вася, сусід мій, завзятий рибалка, іноді повертався додому з заглухлим двигуном на своєму Зіфові, зі швидкістю десь так 5 км/годину. Досі перед очима стоїть ця картинка, царство йому небесне! Взагалі, з інженерної точки зору цей моторолер повний кабздець! При макс. швидкості 25 км/год на асфальті ставити позаду довгохідну підвіску - ідіотизм! Та й спереду вона не дуже потрібна на товстих шинах. Пластикові обтічники - щоб спідницю не задувало? Нерегулюєме сідло хіба для стандартних півтораметрових китайців.