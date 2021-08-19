Компанія Scania продовжує розширювати лінійку своїх вантажних машин, що працюють з альтернативними видами приводу.
Дивися повний текст Шведська Scania розробила перший водневий сміттєвоз (фото).
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Додано: Чет 02 вер, 2021 22:37
Шведська Scania розробила перший водневий сміттєвоз (фото)
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Дивися повний текст Шведська Scania розробила перший водневий сміттєвоз (фото).
Додано: Чет 02 вер, 2021 22:37
Забули вказати, що побудовано для розпилу гранта. Як кажуть базарники: любой капріз за ваші дєньгі! Хоч безглуздий економічно, хоч небезпечний - насипай бабло. І фотка невдала - не видно секції для балонів за кабіною. В секцію таких габаритів можна легко запхати газогенератор СО і їздити на дровах. Теж поновлювана енергія, ось тільки не в тренді!
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