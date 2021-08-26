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Київ витратить на модернізацію
системи теплопостачання...

Київ витратить на модернізацію системи теплопостачання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 09:16

Київ витратить на модернізацію системи теплопостачання...

Пропонуємо до обговорення:
Влада Києва підписали кредитну угоду і договір гарантій з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) на € 140 млн. Кошти спрямують на модернізацію теплоенергетичного комплексу столиці, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Дивися повний текст Київ витратить на модернізацію системи теплопостачання €140 млн кредитних коштів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 09:17

Вместо того, чтобы отказаться от централизаванного отопления, распилят, и закопают в землю € 140 млн. А за все - дополнительно заплатят потребители.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 09:57

  zloy_ukr написав:Вместо того, чтобы отказаться от централизаванного отопления, распилят, и закопают в землю € 140 млн. А за все - дополнительно заплатят потребители.

Так уже который год из всех утюгов вещают: "откажитесь от ЦО". Но нашу вильнолюдыну так просто не возьмеш -- некоторые еще даже ОСББ не создали :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 18:18

_hunter Отключится практически нереально: на первом этаже - коммунальная собственность, в подьездах - субсидианты, или бедные пенсионеры. Один несогласный - и уже не отключишься.
Пока будут субсидии (узаконеное воровство из бюджета) - отключится нереально.
zloy_ukr
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