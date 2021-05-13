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На одного роботодавця
припадає 5 незадекларованих...

На одного роботодавця припадає 5 незадекларованих...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 15:49

На одного роботодавця припадає 5 незадекларованих...

Пропонуємо до обговорення:
В ході проведених заходів укладено трудові договори з 4026 працівниками.

Дивися повний текст На одного роботодавця припадає 5 незадекларованих працівників, — Мінекономіки.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 15:49

505*5=2525>2463 (инспекционных посещений)
virusvkr2021
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 17:05

Исходя из названия статьи: это же сколько сколько фактически работоспособного населения в Украине если учесть, что больше 3000000 трудится за границей? Главное, что брякнули новость, а дальше что? После таких сенсаций вообще читать новости не хочется.
А реально выявлено 0,2 работника за каждую проверку, а если взять заработную плату проверяющих, то это просто пшик, стрельба из пушки по воробьям.
satmanuaa
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Модератори: Ірина_, Модератор

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