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Витрати українців почали
порівнювати з легальними...

Витрати українців почали порівнювати з легальними...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 07:56

Витрати українців почали порівнювати з легальними...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні вже з 1 вересня всі фінансові операції будуть перевіряти за новими правилами.

Дивися повний текст Витрати українців почали порівнювати з легальними доходами: стосуватиметься навіть купівлі квартири.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 07:57

Ой какой же обман. Если вы зарабатываете 10 тыс а ложите 3 млн. Попробовали бы вы это сделать до этого закона. Хотел бы я посмотреть с какой скоростью банк бы блокировал любые операции. Ну это бред и раньше были все эти меры. А сейчас будут искать несоответствия в пару тысяч и выбивать любые сумы чуть больше зарплат уверен. Потому что никто не мог купить квартиру за теневые деньги и раньше. И тем более после закона несколько месяцев назад про финмониторинг который должны были проводить нотариусы при покупке.
kravzovandr
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 10:59

Начался загон лохов. Пошла борьба с олигархами на сельском уровне.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 11:34

Re: Витрати українців почали порівнювати з легальними...

kravzovandr написав:Потому что никто не мог купить квартиру за теневые деньги и раньше.


Сміявся
Faceless
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