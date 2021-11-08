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Ринок нерухомості: як
зміняться ціни на житло восени

Ринок нерухомості: як зміняться ціни на житло восени
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 08:57

Ринок нерухомості: як зміняться ціни на житло восени

Пропонуємо до обговорення:
За словами експерта, на ринку житла не очікується цієї осені значних змін.

Дивися повний текст Ринок нерухомості: як зміняться ціни на житло восени.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 08:57

експерт натякнув, що буде тікідорожчати? ))
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 17:23

Tamagoch
Саме так, і судячи з графіків, щорічно на 30% у валюті!!1!11!. Не важко порахувати що кожен хто купить смарт в мурашнику, через 15 років продасть його за мільйон баксів ) Ну десь так ці всі експерти співають, про щорічний постійний дорожай і що треба купляти сьогодні. От тільки чомусь забудовники позбуваються золотих активів шляхом їх продажу по заниженій ціні, і чого б це? От дурні :mrgreen:
kozlodoev
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 17:20

много где стабилизировались, а в Гостомиле https://nerukhomi.ua/novostrojki-pgt-gostomel/ думаю даже просядут
Пух
 
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