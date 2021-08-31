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Податок на нерухомість
платитимуть по-новому

Податок на нерухомість платитимуть по-новому
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 09:37

Податок на нерухомість платитимуть по-новому

Пропонуємо до обговорення:
З відповідною ініціативою виступили в партії монобольшінства "Слуга народу".

Дивися повний текст Податок на нерухомість платитимуть по-новому.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 09:38

Эти лишние метры государство подарило или нашару дало?
Если человек заработал и заплатил налоги на то что заработал, заплатил налоги на то что купил.
Может платить налоги на то что живешь? Так это в суме и есть налог на жизнь.
Или живи или сдыхай или бомжуй.
p_a_l
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Модератори: Ірина_, Модератор

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