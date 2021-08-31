З відповідною ініціативою виступили в партії монобольшінства "Слуга народу".
Дивися повний текст Податок на нерухомість платитимуть по-новому.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 04 вер, 2021 09:37
Податок на нерухомість платитимуть по-новому
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податок на нерухомість платитимуть по-новому.
Додано: Суб 04 вер, 2021 09:38
Эти лишние метры государство подарило или нашару дало?
Если человек заработал и заплатил налоги на то что заработал, заплатил налоги на то что купил.
Может платить налоги на то что живешь? Так это в суме и есть налог на жизнь.
Или живи или сдыхай или бомжуй.
Зараз переглядають цей форум: unicdima і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|