RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Податок на нерухомість
платитимуть по-новому

Податок на нерухомість платитимуть по-новому
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 10:05

  olivkadpz написав:Я заплатил все налоги когда покупал стройматериалы для постройки дома. Какого я должен опять пожизненно продолжать платить?


За то, что владеете. Как в США
Scholar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1419
З нами з: 25.03.14
Подякував: 151 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 10:19

  Scholar написав:
  olivkadpz написав:Я заплатил все налоги когда покупал стройматериалы для постройки дома. Какого я должен опять пожизненно продолжать платить?


За то, что владеете. Как в США

Я бы сказал "как везде": Германия, Франция... -- проще, наверное, перечислить где на недвигу налога нет.
_hunter
 
Повідомлень: 5034
З нами з: 22.03.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 382 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 10:22

  Scholar написав:За то, что владеете. Как в США

Зачем же так далеко смотреть? Налоги на дома - это многовековая европейская традиция. Только методика расчёта могла меняться в разные времена и страны: за количество очагов (или дымовых труб), количество окон, ширину фасада... Народ, конечно, всячески старался от него уходить: делал общую дымовую трубу на два дома, замуровывал окна вплоть до полностью, строил дома поуже, но поглубже и повыше.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1093
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нерухомість підприємця вартістю 200 млн грн арештували... 1, 2
R2 » Сер 01 вер, 2021 12:20
11 901
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 вер, 2021 14:10
unicdima
НКРЕКП пропонує по-новому рахувати тарифи на розподіл газу
R2 » Вів 31 сер, 2021 09:43
3 279
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 вер, 2021 08:19
Mirax
Чому в Києві ростуть ціни на нерухомість і скільки це...
R2 » П'ят 06 сер, 2021 20:47
7 853
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 сер, 2021 10:36
Феодал

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.